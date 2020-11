Un polițist de 36 de ani din IPJ Gorj a murit de COVID-19, anunța Corpul Național al Polițiștilor, pe Facebook. „Dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute am aflat de decesul colegului nostru, de 34 de ani, de la Brașov , azi (duminica – nr.) am aflat ca un alt coleg, de 36 de ani, de la IPJ Gorj a fost rapus de COVID. Suntem profund indurerați de aceasta veste. Colegul nostru Cristian Zanfira, Zane (foto – nr.) cum ii spuneau toți, era un om care iși dorea sa ajute pe toata lumea, un bun prieten și camarad. A plecat prea devreme, lasand in urma numai tristețe și durere. Nu il vom uita și promitem…