Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie nu lasa garda jos in fața fostului soț! Actrița il acuza, mai nou, pe Pitt ca a incercat sa-și foloseasca celebritatea in procesul de custodie al copiilor. In paralel, cei doi se lupta și pentru bunurile imobiliare. Angelina Jolie l-a acuzat pe Brad Pitt ca a incercat sa-și foloseasca…

- Ieri, politistii de investigatii criminale impreuna cu politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau au depistat in localitatea Cislau, un tanar in varsta de 27 de ani, din localitate, urmarit internațional. „Pe numele sau, autoritatile judiciare din Franta au emis un mandat european de arestare,…

- Unul dintre hoți, barbatul, a fost arestat de polițiști pentru o perioada de 30 de zile. Furtul a avut loc în noaptea de 26 august, în jurul orei 22:30. Hoțul a fost arestat doar în cursul zilei de miercuri, 8 septembrie. …

- Polițiștii Secției 5 Poliție Urbana Timișoara au reținut un tanar, de 19 ani, banuit de comiterea unui furt pe raza municipiului Timișoara. Hotul a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data de 2 septembrie, in urma investigațiilor…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, ieri, predarea catre autoritatile portugheze a unui craiovean de 37 de ani. Acesta a fost condamnat in Portugalia la patru ani si sase luni de inchisoare pentru infractiuni informatice. Instanta a dispus amanarea predarii inculpatului pana cand instanta va da o solutie…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca a fost reținut de poliția din SUA timp de doua zile. Șeful Guvernului a afirmat ca a facut o greșeala in urma cu 20 de ani. „Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY conducere sub influenta alcoolului. Am platit amenda respectiva, una foarte mare. Am…

- Miliardarul a fost prins la Jilava, potrivit surselor Realitatea Plus.Vineri seara, acesta a accidentat mortal un motociclist in orașul Plevna.Dupa accident, miliardarul ar fi oprit o mașina, iar șoferul l-a ajutat sa cheme o platforma pentru a-și transporta mașina in Romania.Barbatul ar fi trecut granița…

- Blocați intr-o birocrație perfect adaptata realitaților romanești, primarii localitaților se vad de multe ori blocați de prevederi aberante. O problema care le da batai de cap o reprezinta amenzile pe care le primesc cetațenii localitații și care se acumuleaza de la an la an, a caror valoare se adauga…