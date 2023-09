Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Studii Economice din București in parteneriat cu Institutul de Studii Financiare și cu suportul Asociației Romane de Actuariat anunța o noua sesiune de Admitere 2023 la programul de Master Tehnici Actuariale (TACT) – seria a XVI-a. 15 serii de studenți au absolvit programul de masterat TACT…

- "Poftim, din Hoghilag!" este noul brand al comunitatii din localitatea sibiana cu acelasi nume recunoscuta pentru traditia cultivarii tuberozelor, care isi va deschide portile pentru vizitatori si in acest an, in zilele de 19 si 20 august, pentru festivalul "Gala Hoghilag – Taramul Tuberozelor". Indemnul…

- Ziua Internaționala a Tineretului poate fi petrecuta in acest weekend intr-un mediu incluziv, in conexiune cu diferitele comunitați din oraș. Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) invita timișorenii, in Parcul Central din Timișoara, la o serie de ateliere artistice, educaționale și experimentale,…

- Pentru al doilea an consecutiv, Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) aduce laolalta voluntari din toata lumea pentru a oferi un program de activitați cu acces gratuit, in perioada 20 iulie – 12 august sub numele de Youth Summer Fest. Deschiderea evenimentului va avea loc azi joi 20 iulie,…

- UBB Cluj va organiza din toamna anului 2023 programul de licența in Inteligența Artificiala, dupa ce a propus in premiera naționala standardele pentru aceasta specializare la inceputul anului, și devine un Hub de tehnologii digitale inovative.

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Festivalul internațional „Orgile cetații” o inițiativa a asociației culturale Timorgelfest, se va desfașura la Timișoara intre 28 iunie și 6 septembrie, concertele urmand sa se desfașoare in mai multe biserici ale orașului. Programul festivalului este urmatorul: 28 iunie, ora 19:30 – Domul Romano-Catolic…

- Organizat pe baza de concurs de proiecte, Programul ofera sprijin financiar tinerilor talentați și cu rezultate bune, pentru achiziționare de materiale, echipament, instrumente muzicale și pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare la concursuri interne și internaționale, festivaluri, cantonamente.…