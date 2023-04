Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lant s-a produs, luni dimineata, pe ÐN2E85, in localitatea buzoiana Posta Calnau. Din primele informatii furnizate de IPJ Buzau, accidentul s-a produs in Posta Calnau, intersectie cu DJ210. Trei persoane au fost ranite și au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit Centrul…

- Luni, 13 Martie 2023: In cursul acestei dimineți, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca s-ar fi produs o coliziune intre 2 auto și un tir pe DN 7, in localitatea…

- Doua persoane au fost grav ranite, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, la iesirea din municipiul Urziceni catre Buzau. Un autoturism a iesit de pe sosea, la traversarea unui pod, si a cazut in gol intr-un canal de irigatii betonat. Potrivit IPJ Ialomita, un barbat de 73 de ani care conducea…

- Cinci persoane au fost transportate la spital, duminica, dupa ce un autoturism si o ambulanta de la SAJ Iasi s-au ciocnit, pe un drum judetean din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Iasi, au transmis reprezentanții ISU. Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Tiganasi,…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz a avut loc, luni dimineața, in Oradea. 15 persoane au fost transportate la spital. Pompierii militari oradeni au intervenit pentru salvarea victimelor accidentului rutier, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in…

- foto accident DN 2B UPDATE 1 In cazul de la Ramnicu Sarat, cele doua victime au fost accidentate in timp ce traversau pe trecerea de pietoni, precizeaza IPJ. „Din primele date de la fața locului, a reieșit ca autoturismul condus de catre o șoferița in varsta de 72 de ani, din Valea Ramnicului, pe direcția…

- Doua persoane din judetul Galati au fost ranite si au ajuns la spital dupa coliziunea frontala intre doua autoturisme pe DN 24D, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…