Serie B: Gol Radu Drăguşin, autogol George Puşcaş Fotbalistul echipei Genoa, Radu Dragusin, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, duminica, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Modena, in etapa a 25-a a ligii secunde din Italia, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Frosinone, Daniel Boloca, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Palermo, in etapa a 25-a a ligii secunde din Italia, potrivit news.ro.Palermo a deschis scorul in minutul 37, prin Verre, insa Boloca a egalat in minutul 75.…

- Fotbalistul echipei Pisa, Marius Marin, a fost eliminat, sambata, la meciul din deplasare cu Genoa, scor 0-0, din etapa a 22-a a ligii secunde din Italia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- George Puscas a marcat golul prin care echipa sa, Genoa, a invins, in deplasare, scor 2-1, formatia Benevento, in etapa a 21-a din Serie B. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Echipa Genoa, cu Radu Dragusin si George Puscas titulari, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Venezia, in etapa a XX-a a ligii secunde din Italia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Campionul olimpic austriac Matthias Mayer nu va participa la proba masculina de coborare de la Bormio (Italia), programata miercuri in Cupa Mondiala de schi alpin, din cauza unor probleme de sanatate, informeaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fotbalistul George Puscas a inscris un gol in victoria obtinuta luni, de echipa sa, Genoa, in deplasare, la Bari, scor 2-1. Meciul a contat pentru etapa a 19-a din Serie B, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fotbalistul echipei Genoa, George Puscas, a inscris un gol in meciul castigat, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Sudtirol, in etapa a 16-a a ligii secunde italiene, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…