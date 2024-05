Stiri pe aceeasi tema

- Cagliari - Fiorentina, meci contand pentru etapa a 38-a din campionatul Italiei, este programat, joi, 23 mai, de la ora 21:45, pe Sardegna Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4 si Prima Sport 3.

- Leeds - Southampton, finala play-off-ului de promovare in Premier League, se va disputa duminica, de la ora 17:00, pe celebrul stadion Wembley si va fi transmisa in AntenaPLAY. Astfel, se va afla a treia echipa care promoveaza in campionatul considerat ce

- Bologna - Juventus, meci contand pentru etapa a 37-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 20 mai, de la ora 21:45, pe Stadio Renato Dell’Arra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Marcel Barsan (42 ani) va arbitra finala Cupei Romaniei, dintre Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați. Ultimul act al Cupei va avea loc miercuri, 15 mai, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Barsan va arbitra finala! Oțelul Galați și Corvinul Hunedoara, divizionara secunda, joaca pentru un trofeu ce ar…

- Bari - Parma, meci contand pentru etapa a 36-a din liga a doua a Italiei, este programat, miercuri, 1 mai, de la ora 19:00, pe Stadio San Nicola, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- Malcom Edjouma (27 de ani), mijlocașul imprumutat de FCSB la Bari, locul 15 din Serie B, a impresionat in ultimul meci in care a evoluat pentru italieni. Bari a pierdut ultimul meci din campionat de pe teren propriu, scor 1-2, cu Cremonese, iar Edjouma a fost introdus pe teren de antrenorul Giuseppe…

- La finalul acestei saptamani, la Constanta, va avea loc o adevarata sarbatoare a tenisului de masa romanesc. Duminica, 17 martie, de la ora 16:00, CSM Constanța lupta pentru calificarea in finala ETTU Europe Cup Women, contra echipei spaniole Museo de la Almendra Francisco Morales. Fetele noastre au…

- Romanii Ionut Nedelcearu si George Puscas au marcat pentru echipele lor, duminica, in etapa a 29-a a ligii secunde de fotbal din Italia. Nedelcearu a adus victoria echipei Palermo, cu 1-0, pe terenul formatiei Lecco, marcand in minutul 36, cu o lovitura de cap.Pentru fundasul roman…