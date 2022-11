Serie A | Victorie pentru Lecce în meciul cu Sampdoria Echipa italiana Lecce a dispus de Sampdoria cu 2-0, anunța news.ro. Intr-o alta partida, Bologna a invins sambata seara, pe teren propriu, formatia Sassuolo, scor 3-0, intr-un meci din etapa a 15-a din Serie A Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

