Serie A: Udinese, victorie în fața echipei AC Milan, scor 3-1 Echipa italiana Udinese a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, formatia AC Milan, intr-un meci contand pentru etapa a 27-a din Serie A, anunța news.ro. Udinese a deschis scorul prin Pereyra, in minutul 9, iar milanezii au reusit sa egaleze prin Ibrahimovic, in minutul 45+4, dintr-un penalti repetat, la cererea arbitrului. Suedezul a ratat prima executie, dar a inscris din a doua, insa gazdele au replicat prin golul lui Beto, din minutul 45+6. In repriza secunda Ehizibue a stabilit scorul final, iar Udinese a urcat pe locul 8, cu 38 de puncte. AC Milan a ramas pe pozitia a patra, cu 48… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

