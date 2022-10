Serie A: Napoli s-a impus la Roma, Lazio a învins pe Atalanta Echipa italiana Napoli a castigat duminica, in deplasare, meciul disputat impotriva echipei AS Roma, scor 1-0. Tot in cadrul etapei a 11-a din Serie A, Lazio s-a impus cu 2-0 la Atalanta, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

