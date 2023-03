Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data din 2011 incoace, dupa ce a eliminat-o pe Porto in optimi. Italienii au caștigat cu 1-0 la general, singurul gol al dublei manșe fiind marcat in tur. Meciul de marți s-a incheiat indecis, cu 0-0, scrie Mediafax.Italienii…

- Atacantul lui Juventus Torino, Moise Kean, va rata urmatoarele doua meciuri din Serie A, contra Sampdoriei si Inter Milano, dupa ce vazut cartonasul rosu duminica in partida contra celor de la AS Roma, a anuntat marti Liga Serie A, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa italiana AS Roma a invins duminica seara, pe teren propriu, formatia Juventus Torino, scor 1-0, intr-un meci al etapei a 25-a din Serie A, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins marti seara, pe teren propriu, echipa Torino, scor 4-2, in derby-ul traditional al orasului Torino, denumit Derby della Mole, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Juventus Torino s-a impus duminica, pe teren propriu, scor 1-0, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 22-a din Serie A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o in deplasare pe CSM Constanta cu scorul de 35-32 (18-11), duminica, in derby-ul etapei a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa italiana Napoli a invins vineri seara, pe teren propriu, echipa Juventus Torino, scor 5-1, in deschiderea etapei a 18-a din Serie A, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa italiana Juventus Torino a invins sambata, pe teren propriu, formatia Udinese, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 17-a a Serie A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…