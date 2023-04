Stiri pe aceeasi tema

Ucraina nu este singura țara a carei suveranitate este amenințata de Rusia. Amenințate sunt și Moldova și Kosovo, doua țari mici, dar ferm prooccidentale. Ele nu s-au confruntat cu genul de baraj letal cu care se confrunta Ucraina – cel puțin, nu deocamdata – dar amenințarea la adresa viitorului…

Denazificare și demilitarizare! Sunt cele doua obiective pe care Vladimir Putin le-a enunțat pentru a justifica macelul pe care Rusia il comite in Ucraina.

Marea Britanie a interzis exportul catre Federația Rusa a tuturor bunurilor care pot fi folosite de partea rusa in timpul razboiului din Ucraina.

Zece judecatori de la Curtea Constituționala a Rusiei au fost puși sub acuzare in lipsa de Procurorul general ucrainean in legatura cu decizia de a anexa republicile populare Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

Sefa partidului ucrainean Slujitorul Poporului, Olena Suliak, sustine ca organizarea unor licitații deschise și transparente pentru vanzarea bunurilor rusești confiscate va face posibila refacerea Ucrainei intr-un mod mai rapid și mai eficient.

Uniunea Europeana planuieste sa trimita Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de euro, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva atacurilor Rusiei, a declarat vineri, la Bruxelles, un oficial al UE, potrivit DPA, potrivit Agerpres.

Va ramane in istorie ca o invazie. Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei este o saga infinita de gafe militare. De la inceput. In pregatirea caruia, strategii moscoviți s-au bazat pe doua postulate greșite: fragilitatea structurala a guvernului inamic și lipsa de rezistenta a armatel sale.

Cresterea preturilor marfurilor alimentare de anul trecut, ca efect al invaziei Rusiei in Ucraina, a urcat un indice al preturilor alimentelor, calculat de agentia pentru alimente a Natiunilor Unite (FAO) la un nivel ridicat istoric, transmite Reuters.