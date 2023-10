Stiri pe aceeasi tema

- Desparțite de un singur punct in clasament, Atalanta și Juventus se intalnesc, de la ora 19:00, in etapa a șaptea din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 3. ...

- Genoa - Roma, meci contand pentru etapa a 6-a din campionatul Italiei, este programat, joi, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Stadio Luigi Ferraris, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 1 si Prima Sport 3.

- Lecce - Genoa, meci contand pentru etapa a 5-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 22 septembrie, de la ora 21:45, pe Stadio Via del Mare, si va fi transmis in direct de Orange Sport 3 si Prima Sport 3.

- Milan - Newcastle, meci contand pentru etapa 1 a Grupei F din Liga Campionilor, este programat, marti, 19 septembrie, de la ora 19:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Inter - Milan, meci contand pentru etapa a 4-a din campionatul Italiei, este programat, sambata, 16 septembrie, de la ora 19:00, pe San Siro din Milano, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Napoli - Lazio, meci contand pentru etapa a 3-a din campionatul Italiei, este programat, sambata, 2 septembrie, de la ora 21:45, pe San Paolo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Cagliari - Inter, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 28 august, de la ora 21:45, pe Sardegna Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 3 si Prima Sport 3.

- Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a comentat plecarile lui Malcom Edjouma (26 de ani, mijlocaș) și Andrei Cordea (24 de ani, extrema dreapta), la conferința de presa premergatoare meciului cu Poli Iași. FCSB - Poli Iași are loc duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange…