Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile Marseille si Monaco, locurile doi si trei in clasamentul Ligue 1, au obtinut victorii in partidele disputate, duminica, in etapa a 24-a. Tot duminica, liderul PSG a invins cu 4-3 OSC Lille, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu in poarta, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Monza, intr-un meci din etapa a 23-a a campionatului Italiei, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Formatia Bayern Munchen a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-2, de echipa Borussia Monchengladbach, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Germaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Formatia Juventus a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Salernitana, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Vladovic (26 -penalti, 47) si Kostic (45), informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa italiana Napoli a invins duminica seara, pe teren propriu, formatia AS Roma, scor 2-1, in etapa a 20-a din Serie A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Empoli a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Internazionale Milano, in etapa a XIX-a a campionatului Italiei. Razvan Marin nu a evoluat la Empoli, el fiind suspendat pentru cumul de cartonase, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Formatia Empoli, cu mijlocasul Razvan Marin integralist, a invins, luni, cu scorul de 1-0, echipa Sampdoria Genova, in etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Formatia Juventus Torino a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Cremonese, in etapa a XVI-a a campionatului Italiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…