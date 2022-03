Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Ciro Immobile a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului Lazio Roma in Serie A, luni seara, la finalul meciului castigat la limita pe teren propriu de echipa sa, in fata formatiei Venezia, scor 1-0, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Italiei, conform Agerpres. Fii…

- AC Milan lupta pentru titlu in Serie A, dar nu uita nici de Cupa Italiei. "Rossonerii" s-au calificat fara emoții in semifinalele competiției, dupa ce au invins-o pe Lazio Roma cu 4-0 in meciul disputat pe "San Siro".

- Jucatoarea spaniola Paula Badosa, locul 9 WTA si cap de serie numarul 5, a castigat, sambata, finala turneului de categorie WTA 500 de la Sydney, conform news.ro Dupa un meci de doua ore si 22 de minute, Badosa a trecut de sportiva ceha Barbora Krejcikova, locul 4 WTA si cap de serie 3, scor…

- Formatia FC Torino a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Fiorentina, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei, informeaza News.ro. Golurile au fost marcate de Singo '19, Brekalo '23, '31 si Sanabria '58.In clasament, Torino este pe locul 9, cu 28 de puncte, iar…

- Formatia Cagliari, la care joaca Razvan Marin, a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa lui Radu Dragusin, Sampdoria Genova, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Italiei, anunța news.ro. Invingatorii au revenit de la 0-1. Sampdoria a deschis scorul prin Gabbiadini, in…

- Etapa a XX-a Serie A, programata joi, este amenintata mai mult ca niciodata din cauza unui numar mare de teste pozitive la echipele italiene, anunța news.ro. Dupa Napoli, Juventus si Salernitana, Covid-19 afecteaza si echipele Udinese, Hellas Verona si Torino.Potrivit Gazzetta dello…

- AS Roma a anuntat duminica aparitia a doua cazuri de infectare cu COVID-19 in lotul sau, dar nu a dezvaluit numele jucatorilor infectati, transmite L'Equipe. Cei doi jucatori, care erau vaccinati, au intrat in carantina conform protocolului sanitar in vigoare si vor rata meciul derby de joi…

- Clubul Juventus Torino a anuntat, sambata seara, ca fotbalistul Giorgio Chiellini a fost testat pozitiv cu coronavirus, conform news.ro Chiellini este in izolare, conform protocolului pentru astfel de cazuri.Juventus are programat primul meci din acest an in 6 ianuarie, cu Napoli, in…