Serie A ar putea înregistra pierderi de 250 milioane euro, dacă sezonul nu va fi reluat Cluburile din Serie A, prima liga a campionatului de fotbal al Italiei, intrerupta pe 9 martie din cauza pandemiei de coronavirus, vor inregistra pierderi economice legate de sponsorizari care pot ajunge pana la 250 milioane euro, in cazul in care sezonul nu va putea fi incheiat, informeaza EFE. Fotbalul italian incaseaza aproximativ 600 milioane de euro pe sezon din partea sponsorilor sai, insa suspendarea competitiei si incertitudinea legata de reluarea acestea, ar putea genera daune economice importante, care ar putea deveni si mai acute in urmatorii ani, potrivit Agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile din Serie A au platit agentilor de jucatori comisioane in valoare de 187 milioane euro in anul 2019, cel mai mare cotizant fiind Juventus Torino, cu 44,3 milioane euro, conform datelor oficiale date publicitatii de Federatia italiana de fotbal (FIGC), citata de EFE. Cheltuielile…

- Cluburile de fotbal din Italia, jucatorii si fanii au strans milioane de euro pentru sustinerea tari in lupta impotriva coronavirusului, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Pana in prezent, in Italia au murit peste 3.400 de persoane infectate cu coronavirus. Cluburi, fotbalisti si…

- Salariile fotbaliștilor din Serie A ar putea fi reduse din cauza pandemiei de coroanvirus. Cluburile din intreaga lume cer ajutor de la autoritați. Pandemia de coronavirus a afectat serios bugetele, iar situația din Italia e cea mai grava. Gabriele Gravina, președintele Federației de fotbal din Peninsula,…

- Toate cele 20 de cluburi din Serie A au votat luni, in unanimitate, ca vor ca sezonul 2019-2020 sa fie jucat pana la ultima etapa, indiferent ca se va depasi data stabilita initial de final de campionat, 30 iunie, anunța MEDIAFAX.Liga Profesionista din Italia a vorbit astazi, intr-o teleconferinta,…

- Din cauza coronavirusului, toate evenimentele sportive din Italia, inclusiv meciurile de fotbal, se vor disputa fara spectatori pana pe 3 aprilie.O grea lovitura data cluburilor de fotbal din Serie A, care vor pierde o gramada de bani, din cauza ca vor fi obligata se dispute partidele cu porțile inchise.…

- Cluburile au cheltuit pe plan mondial o suma record pentru transferuri în fotbalul masculin în anul 2019, mai precis 7,35 miliarde de dolari, în crestere cu 5,8% fata de 2018, a anuntat FIFA, citata de Agerpres.FIFA tocmai a publicat noua editie a rapoartelor Global Transfer Market…

- Clubul de fotbal Chelsea Londra a inregistrat unul dintre cele mai slabe sezoane din punct de vedere financiar, in perioada 2018-2019.Conform BBC, Chelsea Londra a suferit sezonul trecut pierderi majore, cifrate la 97 de milioane de lire sterline.Dintre acestea, 26,6 milioane de lire sterline s-au dus…

- Clubul englez de fotbal Chelsea a avut pierderi de aproape 97 de milioane de lire sterline in sezonul trecut, in ciuda investitiilor de 247 de milioane de euro realizate de patronul gruparii, Roman Abramovici, scrie BBC. Chelsea a platit 26,6 milioane de lire sterline dupa demiterea antrenorului Antonio…