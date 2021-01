Liderul din Serie A, AC Milan , a reușit sa treaca rapid peste infrangerea suferita in runda trecuta, 1-3 cu Juventus Torino, chiar pe „San Siro“. Trupa lui Stefano Pioli s-a impus clar, scor 2-0, sambata seara, pe teren propriu, in fața echipei AC Torino. Partida a contat pentru etapa a 17-a. Golurile milanezilor au fost marcate in prima repriza, de Leao (’25) și Kessie (’36). AC Milan: Donnarumma – Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez – Tonali (’54, Tonali), Kessie – Castilejo, Diaz (’60, Calhanoglu), Hauge (’85, D. Maldini) – Leao (’85, Ibrahimovic). Antrenor: S. Pioli. AC Torino: Sirigu –…