- Istvan Kovacs (38 de ani) a avut dificultați mari in comunicarea audio cu germanii Bastian Dankert și Marco Fritz. „Ne-a spus ca ba funcționeaza, ba nu funcționeaza!”, a confirmat Calabria, capitanul lui AC Milan, dupa victoria echipei sale in partida cu liderul din Serie A, Napoli (1-0). Istvan Kovacs…

- Ismael Bennacer, 25 de ani, a facut diferența in turul „sferturilor” Ligii Campionilor, Milan - Napoli 1-0, marcand unicul gol pe San Siro. Ține cu strictețe Ramadanul și are foame de trofee. Arma cu care Pioli l-a surprins pe Spalletti in derbyul recent din Serie A (4-0) s-a dovedit decisiva și-n meciul…

- Milan - Napoli, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la disputa dintre AC Milan și Napoli, din sferturile Ligii Campionilor. Arbitrul roman va fi la centru miercuri seara, de la ora 22:00, in unul dintre sferturile UEFA Champions League. Va conduce pe „San Siro” duelul 100% italian, AC Milan - Napoli, anunța FRF.ro.…

- Antrenorul echipei Napoli, Luciano Spalletti, spera sa poata conta pe atacantul Victor Osimhen in meciul cu AC Milan, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa mentioneaza ca acesta nu va juca in meciul cu Lecce, de vineri, din Serie A."Nu exista nicio sansa ca Osimhen sa joace cu Lecce,…

- Napoli, Milan și Inter s-au calificat in „sferturile” Champions League. Serie A nu a mai avut trei reprezentante in aceasta faza din 2006. E posibil al 3-lea Derby della Madonnina in Liga. In precedentele, rossonerii au trecut de fiecare data mai departe. Intr-o perioada dificila in fotbalul italian,…

- Real Madrid s-a impus in vața celor de la Liverpool, 1-0, grație golului marcat de Benzema. In timp ce Napoli a invins-o pe Frankfurt, 3-0, golurile fiind marcate de Osimhen (doua goluri) și Zielinski. Cele opt echipe calificate in sferturile Champions League sunt: Manchester City, Benfica, Real Madrid,…

- Napoli a ajuns la cea de-a patra victorie consecutiva in Serie A, dupa ce s-a impus pe teren propriu in meciul cu AS Roma, scor 2-1, avand un avans de 13 puncte fața de ocupanta locului secund.