Serie A: AC Milan a fost înfrântă în fața propriilor suporteri de Udinese Echipa italiana AC Milan a pierdut simbata seara meciul de pe teren propriu cu formatia Udunese, scor 0-1, in etapa a 11-a din Serie A, scrie news.ro. Udinese a marcat unicul gol al meciului, din penalti, prin Roberto Pereyra, in minutul 62. Milan a pus presiune pe final, dar golul egalizator nu a venit si milanezii se afla la a treia infrangere stagionala. Udinese a urcat pe locul 16, cu prima sa victorie din sezon si cu 10 puncte, in timp ce AC Milan ramane pe locul al treilea, cu 22 de puncte. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

