Stiri pe aceeasi tema

Primele doua episoade din noul serial de actiune si aventura „Willow" sunt disponibile exclusiv pe Disney+, incepand din 30 noiembrie, potrivit news.ro.

Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria din Oradea se pregateste pentru un nou festival numit "Craciun in tinutul papusilor", ce se va desfasura in perioada 4 - 22 decembrie.

"Black Panther: Wakanda Forever", continuarea filmului Marvel afro-futurist de mare succes din 2018, continua sa domine box office-ul nord-american, cu incasari de 67,3 milioane de dolari in weekend-ul recent incheiat, potrivit cifrelor prezentate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations,

Serialul original „Chris Hemsworth: Dincolo de limite" de la National Geographic poarte fi vazut, de miercuri, pe platforma de streaming Disney+, informeaza News.ro.

"Black Panther: Wakanda Forever", continuarea filmului Marvel afro-futurist de mare succes din 2018, a dominat box office-ul nord-american in primul sau weekend de prezenta in cinematografe, potrivit cifrelor prezentate duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP.

Studioul hollywoodian Disney, care va sarbatori 100 de ani in 2023, a prezentat joi, la Londra, evenimentele prevazute in Europa pentru a marca acest eveniment, cu un concert itinerant in care vor fi intepretate cele mai cunoscute melodii din istoria sa, scrie AFP.

John Williams - compozitorul coloanelor sonore ale filmelor din franciza "Star Wars" - si Bob Iger - fostul CEO al grupului Disney - sunt ultimii cavaleri de onoare ai Ordinului Imperiului Britanic care au fost innobilati de regretata regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit, informeaza marti BBC.

Serialul „Andor", desprins din universul „Star Wars", are premiera in exclusivitate pe platforma de streaming Disney+, pe 21 septembrie, cand vor fi lansate primele 3 episoade din primul sezon.