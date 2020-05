Stiri pe aceeasi tema

- Un virus respirator aparut in China s-a raspandit in toata lumea și a cauzat o pandemie care a provocat aproape un milion de decese la nivel global. Nu este vorba de COVID-19, ci de o epidemie de gripa care a aparut in 1968. Gripa din Hong Kong a trecut insa aproape neobservata in epoca, autoritațile…

- Un virus respirator aparut in China, care a trecut granitele dintre state, a cauzat o pandemie si, intr-o singura luna, a provocat zeci de mii de decese in Franta, semanand din aceste puncte de vedere cu noul coronavirus din 2020, s-a aflat la baza unei epidemii de gripa aparute in Hong Kong la sfarsitul…

- Statele Unite ale Americii se mai confrunta cu un pericol in aceasta perioada, in afara de cel al coronavirusului, scrie EuropaFM.ro. Viespi uriașe ucigașe asiatice, insecte ce pot atinge pana la 5 centrimteri lungime, au fost identificate pentru prima data pe taram american, mai ales in statul Washington,…

- Profesorul Alexandru Rafila a declarat, miercuri, ca este greu de facut un bilanț al cazurilor de coronavirus care au lovit Romania. La o estimare, medicul a vorbit despre un factor de multiplicare cu 10 al cazurilor depistate și a luat ca reper Franța. „Nu știm cifra reala a numarului de cazuri pentru…

- Mai jos redam cateva idei legate de masurile de relaxare, despre scoli, despre cum vor arata lunile urmatoare, testare/imunitate, masuri esentiale, tratamente, vaccinuri, etc. 0. Timpul de reactie: – Cu cat te pregatesti mai devreme, cu cat iei masuri preventive mai repede, cu atat…

- Nu este Nostradamuds, insa coincidenta sau nu solistul Dan Helciug a prezis parca aceaste vremuri de pandemie in care se poarta masti. Solistul trupei Spiatalul de urgenta a filmat un videoclip la piesa “Da’Vai” pe care a lansat-o in noiembrie 2019. Insa pe atunci nu stia ca o sa fie pandemie, o sa…

- Cu exact un an in urma, posturile de televiziune prezentau avertismentul Organizației Mondiale a Sanatații, cu privire la apariția unei pandemii de gripa. Conform specialiștilor, singura itrebare era cand va veni aceasta? Ministrul Sanatații de atunci, Sorina Pintea, afirma ca ”Romania a recepționat…

- Coronavirus a inceput sa sperie intreaga populație a lumii, iar filme care au prezis ce se va intampla in cazul unei epidemii sunt din ce in ce mai cautate. Fie ca este vorba de un virus care transforma oamenii in zombie, ca in ”World War Z”, sau un virus care poate aduce exterminarea populației, ca...…