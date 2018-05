Productia animata ''The Simpsons'' (''Familia Simpson'') a doborat duminica recordul aferent celui mai mare numar de episoade difuzate in prime-time si realizate pe baza unui scenariu in cadrul unui serial de televiziune american, in contextul in care show-ul TV este marcat de prima polemica veritabila din istoria sa si a fost acuzat de rasism, informeaza AFP. Postul Fox a difuzat duminica al 636-lea episod din serialul "Familia Simpson", depasind serialul western "Gunsmoke", care s-a oprit dupa 635 de episoade in 1975, dupa o prezenta de 20 de ani pe micile ecrane…