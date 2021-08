Serialul Six Empty Seats, din 2 septembrie pe TIFF Unlimited

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 2 septembrie 2021, platforma de streaming TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro) difuzeaza online, in premiera in Romania, serialul Șase locuri goale/ Six Empty Seats/ Polet, creat și regizat de Piotr Todorovski și declarat Cel mai bun serial la festivalul Serial Killer in 2020. Un nou episod…

- Filmul care a cucerit juriul competiției TIFF 2021 se vede online, in Romania, pe unlimited.tiff.ro. Trofeul Transilvania i-a revenit unei povești inspirate dintr-o experiența reala a regizorului debutant Philipp Yuryev intr-un sat de pescari din nordul indepartat al Rusiei. Captivant, viu și cu personaje…

- Romania salbatica, documentarul impresionant despre fauna și natura Romaniei, realizat timp de 10 ani, noul film al lui Horațiu Malaele, Luca, și comedia spaniola Dineu cu vecinii de sus/ Sentimental, cea care a deschis cel mai mare festival de film din Romania – TIFF, vor fi proiectate intre…

- Unul dintre cele mai importante evenimente de la aceasta ediție TIFF este Conferința de Educație Media și Cinematografica, care vizeaza utilitatea implementarii unui opțional in programa școlara a elevilor, dar și dezvoltarea in școli a educației prin cinema, ca modalitate de invațare.Copiii din Romania…

- Caravana TIFF Unlimited la Iași: deschiderea aniversara TIFF și noul film al lui Horațiu Malaele Caravana TIFF Unlimited vine la Iași intre 23 – 25 iulie, pentru trei seri de cinema in aer liber la Amfiteatrul Palas. Ieșenii se vor bucura de o premiera vineri, 23 iulie, cand filmul care deschide oficial…