Serialul Netflix cu Prinţul Harry şi Meghan Markle i-a înfuriat pe britanici. Tabloidele reacționează: „Opriţi acest circ!” Documentarul Netflix, care ii are ca protagoniști pe Meghan Markle și Prințul Harry, a creat o avalanșa de reacții negative din partea presei britanice. Tabloidele si ziarele din Marea Britanie au criticat puternic serialul Netflix, chiar a doua zi dupa difuzarea primei parti a serialului „Harry & Meghan”. „Opriti acest circ!”, scrie pe prima pagina a publicatiei Daily Mirror. Primele trei episoade, lansate joi de Netflix, nu au dezvaluit prea multe despre celebrul cuplu. In schimb, criticile printului Harry si ale sotiei sale, Meghan Markle, la adresa presei britanice i-a infuriat pe jurnaliști.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

