Serialul „House of the Dragon” va fi lansat pe 22 august pe HBO „House of the Dragon” va avea premiera pe 22 august la HBO si pe HBO Max. Avand la baza volumul „Fire & Blood”/ „Foc si sange”, semnat de George R.R. Martin, serialul de 10 episoade, a carui actiune se petrece cu 200 de ani inainte de intamplarile din „Game of Thrones/ Urzeala tronurilor”, spune povestea Casei Targaryen. Din distributia principala fac parte: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel si Rhys Ifans. Acestora li se alatura in roluri secundare: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

