Serialul documentar „Iubesc Timișoara”, gata de lansare „Iubesc Timișoara” este gata de lansarea in mediul online. „Iubesc Timișoara” este serialul propus de catre Asociația Iubesc Timișoara tuturor celor interesați sa faca o incursiune in istoria orașului de pe Bega. Cu ajutorul celor de la Timișoara Film Society (asociație din Timișoara, care se ocupa cu producția de filme artistice, scurt-metraje), și al celor […] Articolul Serialul documentar „Iubesc Timișoara”, gata de lansare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Vocea Romaniei”, „Morometii 2”, editii speciale de stiri si primul documentar despre Simona Halep se regasesc in programul Pro TV care marcheaza a 25-a aniversare a postului de televiziune si Ziua Nationala, potrivit news.ro.Luni, 30 noiembrie, va fi difuzat un episod special „Las Fierbinti”, de…

- „Invaluita in parfumul rozelor, Timișoara este fascinanta. Se lasa cantata, pictata, scrisa in versuri ori in proza. Astfel, multe acte de creație devin embleme ale orașului, dar și premiere naționale, europene, mondiale“. (Luciana Ianculescu) „Iubesc Timișoara” este serialul documentar, propus de catre…

- Opera lui Mihail Sadoveanu cuprinde peste 100 de titluri – nuvele, povestiri, romane, eseuri, traduceri – pe care „o anume tendinta de retragere in natura si in trecutul legendar le caracterizeaza, ca raspuns al lui Sadoveanu la criza valorilor prin care epoca lui trecea”, conform volumului „Dictionarul…

- Noi episoade din serialul documentar „Memorialul Durerii” vor fi difuzate, incepand de luni, sub titlul„ Istoria bravilor”, la postul TVR 2.In fiecare zi de luni, de la ora 22:00, vor fi prezentate istorii tulburatoare despre rezistenta armata anticomunista in munti, potrivit news.ro.…

- Crime+Investigation difuzeaza, in premiera, incepand din 21 octombrie, in fiecare miercuri, de la ora 22:00, serialul documentar „Legaturi otravitoare” , care aduce in prim-plan unele dintre cele mai mediatizate cazuri de otravire din lume și motivele care au stat la baza unor astfel de crime. Otrava…

- Recitesc un fragment din ,,Omul recent”, cartea lui Horia-Roman Patapievici, aparuta recent intr-o noua ediție, cu ilustrații ale pictorului Mircea Cantor, frumoase și foarte sugestive, oprindu-ma la urmatorul paragraf : ,,Viitorul e sumbru. El aparține omului instinctual, egoist cu ferocitate, indragostit…

- Eugenia si rasismul din interbelic au avut impact asupra Romaniei si in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, si in comunism, iar consecintele le vedem inclusiv astazi. Vrand sa vindece natiunea dupa Marele Razboi, unii eugenisti romani au propus masuri precum sterilizarea copiilor din casatorii…

- E oficial faptul ca Meghan și Harry au semnat un contract cu Netflix pentru mai multe proiecte viitoare. Printre ele se numara o animație despre femei celebre, un documentar despre natura și se pare ca se vorbește și despre un reality show cu script pe care faimosul cuplu ar urma sa il filmeze. Nu s-a...…