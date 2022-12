Serialul documentar despre Harry și Meghan se lansează pe 8 decembrie (trailer) Documentarul despre prințul Harry și Meghan va fi lansat pe 8 decembrie pe Netflix. Anunțul a fost facut de biograful cuplului, care a difuzat și un scurt trailer al serialului Potrivit biografului Omid Scobie, serialul in sase episoade va „impartasi cealalta fata a povestii lor de dragoste si a provocarilor cu care s-au confruntat”. In trailer, intitulat sobru „Harry & Meghan”, sunt prezentate fotografii alb-negru ale cuplului pe o muzica dramatica. „Nimeni nu poate vedea ce se intampla in spatele usilor inchis”, spune Harry. „A trebuit sa fac tot ce am putut pentru a-mi proteja familia”, adauga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul documentar despre printul Harry si Meghan Markle va fi lansat pe 8 decembrie pe Netflix, a anuntat joi biograful cuplului, gigantul de streaming lansand un scurt trailer, informeaza AFP, citat de Agerpres. Potrivit biografului Omid Scobie, serialul in sase episoade va "impartasi cealalta fata…

- Regele Charles a luat hotararea ca in nicio reședința regala britanica sa nu mai fie servit acest fel de mancare. Decizia vine ca urmare a protestelor grupului PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), cu privire la hranirea fortata folosita pentru a produce foie gras. Regele Charles a fost…

- Noul monarh al Marii Britanii, regele Charles al III-lea, iși va imparți timpul intre Clarence House, unde locuiește din 2003, Castelul Windsor și Sandringham House din Norfolk. El nu vrea sa locuiasca in Palatul Buckingham, potrivit jurnaliștilor de la Skai.gr, noteaza mediafax. Fii la curent…

- In prezent, Prințul Harry și Meghan Markle au o casnicie fericita și solida, fiind extrem de apropiați și surprinși in public doar impreuna. Cu toate acestea, potrivit presei internaționale, relația lor nu a fost atat de solida de la inceput. Ducele de Sussex ar fi fost infidel. Cu cine ar fi inșelat-o…

- De-a lungul timpului, prințul Harry și-a demonstrat iubirea necondiționata pentru soția lui, Meghan Markle. Dupa ce a renunțat la Familia Regala in favoarea familiei lui creata cu fosta actrița, Prințul Harry a fost surprins facand gesturi romantice fața de soția lui, la Palatul Buckingham.

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis condoleanțe regelui Charles al III-lea, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a , potrivit unui mesaj publicat joi pe canalul Telegram al Kremlinului. „Cele mai importante evenimente din istoria recenta a Regatului Unit sunt indisolubil legate de numele Majestații…