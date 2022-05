Serialul „Daredevil” revine, de această dată la Disney+ Unul dintre cele mai apreciate seriale de pe Netflix a fost „Daredevil”, propulsand platforma de streaming spre rangul de gigant. Din pacate dupa 3 sezoane si un spinoff, „The Defenders”, Netflix a oprit productia. Ea ajunge totusi la Disney+, daca ne luam dupa cele mai noi informatii ajunse online. Un nou serial „Daredevil” e in lucru la Disney+, iar cei de la Variety au aflat ca Matt Corman si Chris Ord vor fi scenarist si respectiv producator. Ati remarcat probabil ca Daredevil, jucat tot de Charlie Cox a aparut in ultimul film „Spider-Man”, in vreme ce Vincent D’Onofrio a reluat rolul lui… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

