- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: Salcamii, Retrograd și Slabiciuni. Astfel, prima piesa care a intrat in topurile muzicale este piesa lui Spike – Salcamii, piesa pe care Andia interpreteza…

- Actrița Ana Ularu care a jucat cu mai multe celebritați printre care Tom Hanks și Keanu Reeves la Hollywood și a aparut in serialul “Emerald City” are parte de o noua premiera. Romanca noastra a primit un nou rol in serialul “Alex Ryder”, care s-a filmat in mare parte și in Romania. Bazat pe volumul...…

- Serialul thriller „Alex Rider”, cu Ana Ularu in distributie, va avea premiera romaneasca in aceasta toamna la AXN, potrivit news.ro.Bazat pe volumul „Point Blanc”, cea de-a doua carte din seria omonima scrisa de Anthony Horowitz, care a fost vanduta in peste 20 milioane de exemplare la nivel…

- Claudia Anghel este moașa la Spitalul Universitar din Coventry și a ajuns in Marea Britanie cu șapte ani in urma. Acum este unul dintre cei 12 angajați ai sistemului național de sanatate ale caror chipuri apar intr-o campanie prin care britanicii le mulțumesc cadrelor medicale pentru eforturile depuse…

- Serialul „Bani negri (pentru zile albe)”, scris si regizat de Daniel Sandu, productie HBO Europe realizata in Romania, va avea premiera anul acesta la HBO si pe HBO GO, anunța news.ro.Doi prieteni glumesc despre jaful pe care vor sa-l comita. Gluma se intoarce impotriva lor, cand discutia…

- Gala Premiilor Gopo, evenimentul care celebreaza și recompenseaza anual cele mai importante realizari cinematografice din Romania, va avea loc pe 29 iunie, intr-o noua formula, adaptata condițiilor actuale, la Verde Stop Arena. Este prima ediție outdoor din istoria Galei Premiilor Gopo, eveniment organizat…