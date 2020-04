Spania, a doua cea mai lovita țara de pandemia de coronavirus, cu peste 166.000 de bolnavi și aproape 17.000 de decese, are primul serial despre caratina din lume, scrie The Guardian. Printre vedetele producției TV se numara fratele lui Javier Bardem, Carlos.“Jurnal de carantina” se numește serialul și este o comedie, oricat de bizar ar suna. Producatorul, Alvaro Longoria, s-a grabit sa explice ca in niciun caz nu ia peste picior situația din Spania sau din restul lumii - care e tragica.Sub nicio forma nu facem glume pe seama suferinței oamenilor. Focusul nostru este pe cei forțați sa stea in…