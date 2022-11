Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat pe A1, la kilometrul 34, pe sensul de mers catre Pitești, a transmis luni, 7 noiembrie, la ora 17.35, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. „Traficul este oprit aproximativ 20 de minute pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, la kilometrul 34,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, miercuri, ca a depus un denunt la DNA cu privire la fapte de abuz in serviciu care ar fi fost comise la Institutul National de Recuperare Medicina Fizica si Balneoclimatologie din Bucuresti, acuzand ca in cadrul acestei institutii exista „un focar de coruptie”.…

- Cum in acest an, de Sarbatorile Iasului, Primaria Municipiului a onorat Arhivele Nationale Iasi la Seara Valorilor, am profitat de moment pentru a le reaminti demnitarilor, alesilor din Parlament sau din consiliile locale ca investitia pentru largirea spatiului arhivelor iesene treneaza de aproape doua…

- Sambata, 22 octombrie 2022, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat in premiera filmul strain „Inocenții”. Regia ii aparține lui Eskil Vogt, in rolurile principale fiind Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf și Mina Yasmin Bremseth Asheim. In timpul unei…

- 47 de persoane s-au infectat in Romania cu virusul West Nile RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI – Trei persoane s-au infectat cu virusul West Nile în România în ultima saptamâna, iar numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 47. Institutul National…

- 5 persoane s-au infectat cu virusul West Nile in ultima saptamana 5 persoane s-au infectat cu virusul West Nile în ultima saptamâna în România, numarul total ajungând la 42, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica. Cele 42 de cazuri…

- Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), la nivelul anului 2021 in jur de 8 din 10 dintre gospodariile din Romania beneficiau de o conexiune de Internet de acasa . Mai exact, procentul este de 80.8%. Dintre acestea, 86.9% sunt din mediul urban, in timp ce in cel urban procentul…

- Șase handbaliste din echipa de senioare a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud au fost selecționate pentru a face parte din echipa naționala a Romaniei de handbal feminin. Lotul va avea primul „examen” la „Trofeul Carpați”. Competiția cu un istoric impresionant va fi organizata la Bistrița, in premiera, iar…