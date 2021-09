Stiri pe aceeasi tema

- In episoadele 3 și 4 ale sezonului 2 din "Adela - Adevar și eliberare", povestea devine tensionata și emoționanta in multe puncte. E momentul cand Calin ii ofera ofera lui Mihai umarul pe care sa planga, iar Adela are o izbucnire in fața lui Nuți. De altfel, Nuți și Mitu raman in vila lui Paul Andronic,…

- Alecsandru Dunaev și Daniel Nuța interpreteaza personajele Mihai și Lucian in indragitul serial „Adela”. In sezonul 2 ”Adela - Adevar și eliberare”, cele doua pesonaje puse in antiteza vor crea o poveste care ii va ține cu sufletul la gura pe telespectatori.

- In aceste weekend și ținand cont ca suntem in plin sezon estival, in prezent se inregistreaza un trafic crescut in Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Au fost dispuse masurile aflate in competenta institutiei pentru fluidizarea traficului de persoane si mijloace de transport. Astfel, a fost suplimentat…

- Ioana Chișiu iubește din nou și nu se ferește sa spuna asta in fața tuturor, deși este o persoana destul de rezervata atunci cand vine vorba despre viața ei amoroasa. Este una dintre cele mai populare vloggerițe de la noi, dar in același timp este și mama de gemene și reușește sa le faca pe toate, mai…

- Costel Galca a reușit "tripla" cu FCSB in 2015, caștigand titlul de campion, Cupa Romaniei și Cupa Ligii, dar spune ca nu s-ar mai intoarce niciodata la echipa lui Gigi Becali, chiar daca vrea sa revina sa antreneze in Romania Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la…

- In episodul 45 Livia este descurajata și vrea sa plece din familie, iar Florica ajunge menajera in casa Deliei. In episodul 46 Mihai vrea sa o ceara in casatorie pe Adela și ii invita pe parinții ei la cina, insa Mitu face un atac de panica atunci cand a vrut sa spuna adevarul despre fiica lui Paul.

- Procuratura din Amines a anuntat, marti, ca i-a prins pe criminalii lui Mihai, soferul roman de TIR asasinat in parcare, acum o luna, in Franta. E vorba despre doi tineri de 27 de ani, scrie France Bleu.