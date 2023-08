Stiri pe aceeasi tema

- Concerte si recitaluri din cadrul programului festivalului care are loc la Bucuresti vor bucura publicul din Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Sibiu, Bacau si Lugoj si le vor da ocazia sa asculte muzicieni ai celor mai prestigioase orchestre simfonice si de camera din intreaga lume.

- Romania se afla pentru a doua oara in topul mondial al celor mai bune orase studentesti din lume, clasament in care ne reprezinta trei orase academice: Cluj-Napoca, Bucuresti si Timisoara. Este analizata calitatea invatamantului, a vietii, dar si oportunitatile pe care le ofera aceste orase studentilor,…

- Vrei sa știi cum va fi vremea pe 9 august in București sau in alte orașe din Romania? In acest articol, iți vom prezenta prognoza meteo pentru data de 9 august, dar și pentru restul saptamanii și a lunii. Afla ce temperaturi se vor inregistra, daca va ploua sau va fi soare, și cum sa […]

- Cluj-Napoca ramane și in anul 2023 cel mai bun oraș studențesc al Romaniei, conform clasamentului QS al celor mai bune orașe academice pentru studenți ( https://www.topuniversities.com/city-rankings/2024 ). Potrivit informațiilor date recent publicitații, in Romania, prima poziție este ocupata de municipiul…

- Un muncitor de la spații verzi a fost filmat in timp ce tundea iarba pe asfalt.Scena absolut amuzanta a fost filmata in București. Chiar daca mulți s-au minunat și au crezut ca muncitorul ”taie frunze la caini”, in speranța ca trece ziua de munca, se pare ca el sufla de fapt iarba proaspat taiata, care…

- CFR Calatori a lansat vineri, 16 iunie, programul estival „Trenurile Soarelui”. 32 de trenuri asigura legatura intre marile orașe din țara și Litoral (Constanța – Mangalia) in timp ce de la București la Constanța sunt 38 de trenuri directe. Magistrala M 800 București – Constanța este singura linie de…

- Director muzical al ansamblului canadian Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra, tanarul dirijor ANDREI FEHER – nascut in Romania și stabilit in Canada – revine ca invitat special pe scena Salii Radio. Absolvent al Conservatorului din Montreal, ANDREI FEH

- In perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (tradițional sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta pe 28 mai).Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde…