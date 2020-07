Seria ''Watchmen'', produsa de HBO, se anunta drept marea favorita a urmatoarei editii a premiilor Emmy dupa ce a primit nominalizari la nu mai putin de 26 de categorii, transmit marti AFP si Reuters. Printre favorite se mai numara seria de comedie "The Marvelous Mrs. Maisel" (20 de nominalizari), thriller-ul "Ozark" (18), comedia neagra "Succession" (18) si seria SF "The Mandalorian" (15 nominalizari). In ceea ce priveste marile companii de streaming, care produc aceste serii si miniserii, Netflix si-a devansat in mod categoric rivalul HBO, productiile sale primind 160 de nominalizari…