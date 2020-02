Stiri pe aceeasi tema

- DJ Oz este o figura binecunoscuta pentru amatorii de petreceri din Timișoara, in ultimii 16 ani acesta fiind prezent la pupitrul de mixaj intr-o serie de cluburi și pub-uri din oraș. Printre locurile unde a fost rezident in aceasta perioada se numara Irish, Vegas , CCCP, Sesto, The Note, No Name, Vanilla,…

- Prima petrecere a anului 2020 sub umbrela celor de la anonimTM va avea loc la sfarșitul acestei saptamani sub genericul „Indifferent“. „Party starter pentru 2020. O seara dedicata ritmurilor indiferente. La pupitru: Newgotti (UKG house set), Roboțel aka George Campan (House electro set)și Pascu (Minimal…

- Se apropie unul dintre cele mai așteptate momente ale sarbatorilor de iarna din Timișoara. Peste mai puțin de o saptamana, sute de colindatori banațeni iși vor face simțita prezența pe strazile din centrul orașului. Batuta cu dubele, jocul caprei, colindele de fecior și de fata sunt doar cateva dintre…

- Brandul american de restaurante „Taco Bell”, cu opt locatii deschise in Romania, va deschide joi, 12 decembrie 2019, un restaurant in centrul comercial Coresi Shopping Resort din Brasov. Pana acum, brandul Taco Bell este prezent in Romania in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Ploiesti si Sibiu.…

- Puteți participa la un eveniment de inot nocturn la Timișoara și puteți sprijini persoanele cu dizabilitați. „Punem lumea in mișcare” este deviza sub care se desfașoara acest eveniment Sunteți așteptați sa participați la cursele de inot nocturn care vor avea loc in 14 decembrie, de la ora 19, la Arena…

- Decembrie este luna romanilor cu dor de țara. Nu se putea ca din Timișoara și Reșița, orașe care au vibrat in timp la evenimentele Unirii... The post Un act de traire romaneasca appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația Academia Mamicilor din Timișoara (AMT) – Centru de Educație, Cercetare și Asistența Sociala organizeaza in 15 decembrie un eveniment caritabil special. Este vorba despre „Un Altfel de Targ de Craciun”, eveniment care va avea loc in 15 decembrie, la Vineri 15 (vis a vis de…

- Casa Artelor din Timisoara va gazdui, vineri, un eveniment centrat pe primul sanctuar al lumii, care va fi sustinut de o expozitie fotodocumentara si de o conferinta pe aceeasi tema. Purtatorul de cuvant al Directiei Judetene de Cultura (DJC) Timis, Andreea Medinschi, afirma intr-un comunicat…