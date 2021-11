Seria de autor Ion Vianu, cel mai recent proiect editorial Polirom

Stiri pe aceeasi tema

- Editura Publisol lanseaza, in noiembrie 2021, seria de autor Petre Salcudeanu! Volumele vor putea fi cumparate de la punctele de difuzare a presei din toata țara, in fiecare zi de vineri, incepand cu 19 noiembrie 2021, dar și din librarii și magazinele online de carte. De asemenea, cititorii vor putea…

- „Adevarul“ va prezinta, in premiera, un scurt fragment din volumul "Niciodata singur. Fragmente dintr-o galerie de portrete" de Andrei Serban, aparut de curand in colectia „Ego-grafii” a editurii Polirom, cuvant inainte de Toma Pavel.

- Andrei-Ionuț Buzgo, elev al Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” din Baia Mare, a fost premiat recent in cadrul Galei premiilor Academiei Descopera-ți Pasiunea in IT 2021. Evenimentul a fost organizat recent, marcand incheierea a celei de-a VII-a ediții a programului „Academia DpIT”, in cadrul careia…

- In aceasta toamna, Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" si Programul National Cantus Mundi vor lansa noul proiect editorial "Muzica pentru toti - Integrarea si incluziunea sociala a copiilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale prin intermediul muzicii". Volumul "Muzica pentru…

- Academia Regala Suedeza i-a decernat lui Abdulrazak Gurnah, 73 de ani, nascut in Zanzibar, Tanzania, și rezident in Marea Britanie, Premiul Nobel pentru Literatura 2021 pentru opera in care descrie efectul colonialismului asupra destinului refugiaților. Scriitorul a povestit, la postul BBC , ca a crezut…

- REȘIȚA – In prima etapa a Diviziei A, Seria C, handbaliștii de la CSM Reșița vor juca sambata, 18 septembrie, in deplasare, cu SCM Politehnica Timișoara! Rosso-nerii pleaca la drum cu un nou proiect, cu jucatori tineri și cu mult entuziasm! „Plecam cu incredere maxima! Este un nou proiect, un nou obiectiv!…