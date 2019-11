Stiri pe aceeasi tema

- Romania se regaseste intre primele 10 tari dupa suprafata construita expusa riscului seismic, cu peste 90% din suprafata sa in zona de risc, insa cu mai putin de 19% din cele 9 milioane de locuinte existente pe teritoriul tarii asigurate, potrivit datelor PAID Romania. Bucurestiul este…

- UPDATE. Potrivit unui bilant recent emis miercuri de Ministerul Apararii, 28 de persoane au murit, majoritatea in orasul turistic Durres de pe coasta Marii Adriatice, si in Thumane, la nord de capitala Tirana. 45 de persoane au fost salvate.

- Cel putin 21 de persoane au murit, iar cateva sute au fost ranite in urma cutremurului produs in Albania, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza cotidianul La Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica Potrivit…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.…

- UPDATE, ora 13:02 – Cel putin sapte persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin cinci morti si peste…

- UPDATE, ora 9:55 – Cel putin sase persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub…

- Un barbat de 38 de ani, din Ialoveni, a fost reținut, fiind banuit de comiterea a cel puțin doua furturi din locuinte.Potrivit oamenilor legii, banuitul a intrat in cel puțin doua locuințe din Durlești, de unde a furat mai multe bunuri materiale, carduri și bani.