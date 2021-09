Stiri pe aceeasi tema

- Moment emotionant in centrul Iasului. Intr-un cadru de poveste, la Restaurantul Veranda din Iași, un tanar a cerut-o in casatorie pe partenera sa. Tanara nu a banuit nicio clipa ca iubitul sau avea sa ii pregateasca unul dintre cele mai frumoase surprize. Cei doi se bucurau de atmosfera relaxanta a…

- Pentru a crea amintiri memorabile, orice eveniment necesita un cadru rafinat și plin de unicitate. Sala “Wine Room” din restaurantul Veranda imbina toate acestea intr-un mediu creat cu o migala speciala, detalii elegante, arta regasindu-se la orice pas. Organizarea evenimentelor precum: zile aniversare,…

- Prajitura Petre Roman este una dintre delicatesele care a intrat instant la sufletul multor romani. De asemenea, este alegerea perfecta pentru un desert pe care fiecare gospodina il va indragi, dar și copiii, cat și adulții, vor iubi din prima prajitura Petre Roman. In acest sens, iata care sunt ingredielntele…

- Profita de vara! Mario Mutu a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe Instagram. Tanarul in varsta de aproape 19 ani se bucura de o vacanța pe iaht, alaturi de prietenii sai. Alexandra Dinu și Adrian Mutu au divorțat in 2003. Cei doi au impreuna un baiat, pe Mario, care are acum 18 ani.…

- Cine nu adora papanașii, acest preparat aromat și delicios? Sunt mai multe rețete pentru a prepara acest desert, insa pentru a ieși pufoși trebuie sa știi un secret bine pastrat de marii bucatari. Cum prepari cea mai buna rețeta de papanași de vara? Cum faci acasa cei mai buni papanași Papanașii sunt…

- Salvamarii din Tuzla au fost chemați duminica, 4 iulie, sa scoata din nisip un tanar pe care prietenii l-au ingropat pana la gat in nisip pe plaja și l-au lasat acolo. Barbatul a fost ingropat in gluma, dupa ce au consumat bauturi alcoolice, potrivit Replica Online.Prietenii barbatului l-au lasat ingropat…

- Așa au incheiat anul școlar preșcolarii de la grupa mijlocie „Prietenii lui Mickey Mouse” de la Gradinița cu Program Prelungit Crai Nou. Indrumați de doamnele educatoare prof. invațamant preșcolar Butnaru Emanuela și prof. invațamant preșcolar Ciobanu Roxana Beatrice, alaturi de pictorița Andreea Brehoi,…