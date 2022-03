Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua artista de la Sprint music este Ale, pe numele ei adevarat Alexandra Mitroi, fosta concurenta de la “Vocea Romaniei” din 2015, cind a facut parte din echipa Loredanei. Astfel ca, dupa cateva piese lansate și coveruri cantate, solista a colaborat cu echipa Addei și au lansat videoclipul…

- Se inchide traficul rutier duminica, 13 februarie, pe bulevardul Cetații, in zona intersecției cu strada Matei Basarab. Comisia de Circulație a municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier duminica, 13 februarie, intre orele 9 – 19, pe bulevardul Cetații, in zona intersecției cu strada…

- O buna parte din viziunea cartierului ISHO pentru Timișoara a prins deja contur, acesta a prins viața și devine locul vibrant care a fost imaginat. Totodata, au fost dezvoltate unele idei noi care vor fi puse in practica inca din acest an. Iata ce inseamna ISHO astazi și are va fi evoluția proiectului…

- Miercuri dimineața, pompierii de la ISU Timiș au fost chemați sa stinga un incediu izbucnit la o hala de aproximativ 200 mp din comuna Giroc. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma și o autoscara mecanica cu doi ofițeri si 22 subofițeri din cadrul Detașamentului…

- Paradoxul vaccinarii in Romania: comuna Dumbravița, Timiș, prima in top și la vaccinari, și la infectari! Comuna Dumbravița de langa Timișoara deține atat recordul de vaccinare anti-COVID-19 la nivel național, aproape 64%, cat și pe cel de infectare, peste 60 de cazuri la mia de locuitori cumulat in…

- Fara gaz la Sacalaz! Nimic nu se leaga in aceasta comuna de langa Timisoara. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a facut publica lista proiectelor de extindere a rețelelor de gaz ce vor fi finanțate din fonduri europene.

- Familia muzicala timișoreana alcatuita din Maria Hojda și TM Groove – care inseamna Mircea Ardeleanu jr (bass), Marcelle Poaty Souami (keyboards), Florin Cvașa (tobe) Horea Crișovan (chitara) și Deian Feniaț (sunet) – pregatește un concert special care va avea loc la Casa del Retro. La sfarșitul anului…

- Seian Scorobete este un nume cunoscut in scena muzicala timișoreana și provine dintr-o familie artistica. Dincolo de activitatea sa in formația The Different Class, numele sau este prezent in dreptul etichetei de sound design si compoziție pentru reclame, generice, jocuri și filme. Printre soundtrack-urile…