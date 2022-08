Stiri pe aceeasi tema

- Eufonia Festival, cel mai mare festival de muzica de camera din vestul Romaniei, a ajuns la ediția cu numarul cinci. Fiind o ediție aniversara, evenimentul aduce o serie de premiere, concerte in spații neconvenționale și invitați de talie internaționala. Evenimentul intitulat Music Outside the Box va…

- In perioada 23-26 august, Ceramus Film va organiza la Complexul Ceramus din Campulung, alaturi de partenerii: Centrul Național al Cinematografiei și Dacin Sara, prima ediție a Festivalului „Muzica in filmul romanesc”. Programul festivalului cuprinde și patru workshop-uri susținute de profesori universitari,…

- Orașul Pecica va avea un modern teatru de vara, construit in baza unei investiții din fonduri europene. „Teatrul de vara se construiește in apropiere de centrul orașului, in zona de agrement formata din Ferma de Bivoli, parcul nou și complexul sportiv Progresul. Acesta va dispune de o scena de mari…

- Pecica va avea un impresionant parc de agrement. Acesta este amenajat pe o locație din apropierea Fermei de Bivoli, care este deja un adevarat brand local care atrage vizitatori. „Lucrarile de amenajare a noului parc de agrement (de langa Ferma de Bivoli) au fost realizate in procent de peste 90%, dar…

- Acordurile Fanfarei de copii din Nisporeni (Republica Moldova) vor da startul celei de-a doua ediții a Festivalului de umor ,,Marin Cimponeriu”, care va avea loc in acest weekend (9 – 10 iulie), in Foișorul de Muzica din Parcul Central al stațiunii Slanic-Moldova, cu incepere de la ora 17.00. Evenimentul…

- NEMURITOR… Prima ediție a Festivalului de muzica folk “Ion Chiriac” a incantat sufletele vasluienilor stranși, duminica seara, in Teatrul de Vara de la Ghermanești. A fost o intalnire emoționanta nu doar pentru fiica și fratele regretatului cantautor, ci și pentru spectatori și artiștii invitați sa…

- MUZICA… Duminica, de la ora 18:00, va avea loc prima ediție a Festivalului de muzica folk “Ion Chiriac”. Vor urca pe scena Teatrului de Vara din Ghermanești, fiica și fratele regretatului cantautor, precum și folkiști de seama din țara, dar și din județ: Emeric Imre, Andrei Paunescu, Sorin Poclitaru,…

- Facultatea de Muzica și Teatru organizeaza, in perioada 2-10 iunie, prima ediție a festivalului de artele spectacolului germAct. Manifestarea aduce in lumina reflectoarelor producții de teatru, recitaluri camerale, concerte, prezentari de carte, seri de lieduri și poezie, VR, performance-uri, proiecții…