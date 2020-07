Primaria Timișoara ii invita pe timișoreni, in aceasta vara, sa vizioneze filme in aer liber, in Piața Libertații. Gazda serilor de film va fi criticul Irina Margareta Nistor. Astfel, pe ecranul din Piața Libertații vor rula filme in perioada 10 – 11 iulie și in 7 – 8 august, cu incepere de la ora 20:30. In […] Articolul Seri cu filme in aer liber, proiectate in Piața Libertații. Ce producții puteți vedea și care sunt condițiile de participare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .