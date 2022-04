Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ Tulcea au vizitat o familie cu 9 copii in prag de sarbatori si le au daruit haine, articole de imbaracaminte, incaltaminte, dar si bucate specifice mesei de Paste. "Saptamana Mare aduce bucurie si speranta unei familii cu 9 copii care in…

- Emilia Ilașcu are 74 de ani, dar necazurile prin care a trecut toata viața nu au doborat-o. Și-a pierdut locuința in urma cu cateva zile, dar are speranța ca singura va putea sa o refaca.„Am facut foc ca inca era frig afara, am facut foc in soba, cred ca a picat o scanteie. M-am culcat pe la 23, dimineața…

- Saptamana Mare vine cu multa munca pentru gospodine. Odinioara, toata suflarea era implicata in activitațile premergatoare Sarbatorilor Pascale, de la curațenia generala, pana la coptul cozonacilor sau vopsitul oualor. In zilele noastre, insa, obiceiurile stravechi sunt inlocuite de altele noi, iar…

- „Dulcinella” vine acum, in prag de sarbatori pascale, cu sase oferte ce nu trebuie ratate. „Ziua ta un pic mai dulce” este mottoul atelierelor de cofetarie artizanala „Dulcinella”, ateliere in care se fac produse de cofetarie, patiserie si placintarie traditionale moldovenesti, dar si inovatoare, in…

- Sarbatorile Pascale, din ce in ce mai scumpe la romani! Toate vor costa mai mult: carnea de miel, ouale si dulciurile traditionale. Citește și: S-a modificat legea privind dreptul de autor si drepturile conexe Anul acesta, de Paște, romanii vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru masa festiva:…

- Andreea Esca și soțul ei milionar au avut parte de o lovitura de proporții, dupa ce Asociația Fondului Imobiliar a dat-o pe vedeta in judecata pentru una dintre proprietațile pe care le deține, cotata la milioane de euro, noteaza click.ro. Marul discordiei intre vedeta PRO TV și autoritațile romane…

- Un pont fain pe ziua de astazi, vineri fiind, stimati telespectatori, ca sa putem incepe pe seara uichendul sub auspicii mai favorabile, cum ar veni. Ne-a trimis o sursa demna de toata increderea una bucata pozuta foarte fainuta, in care foarte probabil ca nu ati recunoaste edificiul. Ei bine, este…

- Cine era șoferul microbuzului implicat in accidentul cu șapte morți de la Iași. Costel Constantin Pralea era un familist convins și nu va mai apuca sa-și vada niciodata oamenii dragi. Cinci dintre victimele impactului se aflau in autobuzul condus de acesta.