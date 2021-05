Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul campioanei Arcada Galati, Sergiu Stancu, a fost instalat, luni, in functia de selectioner al echipei nationale de volei masculin a Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa al Federatiei Romane de Volei remis AGERPRES. "Sergiu Stancu, antrenorul campioanei ultimilor trei…

- Federatia Romana de Volei a anuntat ca a ajuns la un acord cu selectionerul echipei nationale masculine, Danut Pascu, pentru incheierea contractului „Federatia Romana de Volei si antrenorul nationalei masculine a Romaniei, Danut Pascu, au decis, de comun acord, incheierea raporturilor contractuale.…

- Federatia Romana de Volei (FRV) a anuntat, luni, ca a ajuns la un acord cu selectionerul echipei nationale de volei masculin, Danut Pascu, incheierea raporturilor contractuale, dupa ratarea calificarii la Campionatul European 2021. "Federatia Romana de Volei si antrenorul nationalei masculine a Romaniei,…

- Ratarea calificarii la Campionatul European 2021 nu a ramas fara urmari. Astfel, luni, 17 mai, Federația Romana de Volei și antrenorul naționalei masculine a Romaniei, Danuț Pascu, au decis, de comun acord, incheierea raporturilor contractuale. Selecționer al echipei reprezentative din 2014, Danuț Pascu…

- Antrenorul echipei Atalanta Bergamo, Gian Piero Gasperini, banuit ca a intrerupt un control antidoping in afara competitiei vizand unul dintre jucatorii sai, va putea incheia sezonul pe banca tehnica, deoarece tribunalul antidoping nu a dat nicio decizie din cauza unui viciu de procedura, potrivit…

- Consiliului Director al Federatiei Romane de Volei a stabilit, in sedinta sa de miercuri, schimbarea regulii strainilor din Divizia A1, atat la masculin, cat si la feminin, introducand obligativitatea folosirii a doi romani. ''Daca pana acum echipele puteau folosi un numar nelimitat de straini…

- Antrenorul echipei de fotbal Fiorentina, Cesare Prandelli, si-a prezentat marti demisia, a anuntat clubul aflat pe locul 14 in Serie A. Selectioner al Italiei intre 2010 si 2014, Cesare Prandelli, in varsta de 63 de ani, fusese numit in noiembrie in locul lui Giuseppe Iachini. Sub comanda sa, gruparea…

- Partida echipei nationale de fotbal a Romaniei cu selectionata Macedoniei de Nord din 25 martie, programata initial pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti in cadrul preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, se va disputa pe Arena Nationala din Capitala, anunta Federatia Romana de…