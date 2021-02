Stiri pe aceeasi tema

- © Photo : Miroslav RotariIgor Dodon sare in apararea Maiei Sandu: Nu este greșeala eiCHIȘINAU, 6 feb – Sputnik. Spre bucuria multora, in special a copiilor, care sunt mari iubitori de saniuș, zapada cazuta in noapte de vineri spre sambata și astazi nu se va topi, se va menține și chiar va spori,…

- CHIȘINAU, 27 ian - Sputnik. Igor Dodon a scris ca președintele țarii, Maia Sandu, și-a amintit de obligațiile sale constituționale și a inaintat, dupa o luna de deliberari, un candidat la funcția de prim-ministru, respectand d in același timp termenul stabilit de socialiști pana la 1 februarie.…

- CHIȘINAU, 11 ian - Sputnik. Nu exista nicio prevedere constituționala care ar putea sa o oblige pe Maia Sandu sa desemneze intr-un anumit termen un candidat la funcția de premier, a constat juristul Stanislav Pavlovschi intr-un interviu acordat studioului Sputnik Moldova. "Constituția nu prevede…

- CHIȘINAU, 11 ian - Sputnik. In opinia Maiei Sandu, articole de lege limiteaza președintele țarii și Guvernul demisionar in exercitarea atribuțiilor țin de "dreptul Președintelui și al Guvernului demisionar cu Prim-ministru interimar de a efectua remanieri de cadre in cazuri excepționale și dreptul…

- CHIȘINAU, 30 dec - Sputnik. Fostul șef de stat considera ca puterile occidentate au folosit toate resursele disponibile pentru a promova candidatura Maiei Sandu in campania pentru alegerile prezidențiale. „Consider ca daca am fi dus o lupta unul la unul, oponentul meu nu ar fi avut șanse. Aici…

- CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Maia Sandu ar putea face un pas original - sa nu propuna nicio candidatura la funcția de prim-ministru, ceea ce va duce la necesitatea dizolvarii Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. De aceasta parere este fostul deputat Valeriu Ghilețchi. Aceasta fost prezentata…

- CHIȘINAU, 24 dec - Sputnik. Maiei Sandu i-a fost intins covorul roșu la intrarea in Palatul Republicii. Președintele ales al Republicii Moldova este investit in cadrul ședinței solemna comune a Parlamentului Republicii Moldova și Curții Constituționale, care se desfașoara la Palatul Republicii.…