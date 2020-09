Sergiu Radu, fost internațional român stabilit în Spania: “Eu sunt pentru mersul la școală. Mă rog la Dumnezeu să fie bine” Sergiu Radu, fost internațional și campion cu Rapid, traiește in Spania, la Marbella, iar ieri, 7 septembrie, și-a dus copiii la colegiu. Romanul a povestit pentru Libertatea ce masuri au impus autoritațile iberice la redeschiderea unitaților de invațamant și a explicat de ce nu-i e frica sa-și lase copiii la școala, deși mulți dintre spanioli se tem.Milioane de copii se intorc in aceasta saptamana in instituțiile de invațamant din Spania, chiar daca in mai multe regiuni ale țarii numarul de cazuri noi de COVID ramane destul de mare.Spania a depașit 500.000 de imbolnaviri și se apropie de 30.000… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Categoric. Pentru moment, copiii mei nu vor merge la școala. Vor invața de la distanța. Din mai multe motive. Dupa opinia mea, toate cat se poate de intemeiate. Numai ca alți copii ai romanilor, cei mai mulți, nu au incotro. Vor trebui sa mearga la școala. Pentru ca nu au…

- O companie israeliana de bijuterii lucreaza la ceea ce va fi cea mai scumpa masca anti-COVID din lume. Masca, estimata la 1,5 milioane de dolari, este din aur alb de 18 karate și va fi decorata cu 3.600 de diamante albe și negre, dar și echipata cu filtre N99 de top, la cererea cumparatorului, a spus…

- Cea mai scumpa masca de protecție impotriva coronavirusului va costa un milion și jumatate de dolari. Pe langa filtrul N99 de cea mai buna calitate, e facuta din aur alb de 18 carate și incrustata cu 3.600 de diamante.

- Un bijutier israelian lucreaza la ceea ce spune ca va fi cea mai scumpa masca de protectie impotriva coronavirusului din lume - un accesoriu din aur cu diamante incrustate, care va avea un pret de 1,5 milioane de dolari, potrivit AP, scrie news.ro.Citește și: Justiția pe surse - Daca nu ar…

- Masca de protectie a devenit, in contextul pandemiei de Coronavirus, cel mai cautat accesoriu. Un designer din Istrael a profitat de situatie si a creat o masca al carei pret este de un milion si jumatate de dolari.

- Un bijutier israelian lucreaza la ceea ce spune ca va fi cea mai scumpa masca de protectie impotriva coronavirusului din lume - un accesoriu din aur cu diamante incrustate, care va avea un pret de 1,5 milioane de dolari, potrivit AP, potrivit news.ro.Masca din aur alb de 18 karate va fi decorata…

- Alessia are un an și trei luni, varsta la care un copil incepe sa mearga și sa se joace. In schimb, Alessia, este imobilizata la pat din cauza unei boli rare. Micuța sufera de amiotrofie musculara spinala, o boala care practic ii atrofiaza mușchii de la o zi la alta, iar fetița este dependenta de […]…