Sergiu Litvinenco: Decizia CEC pune bazele fraudării alegerilor Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a venit cu o reacție dupa ce CEC a decis organizarea a 139 secții de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Intr-o postare pe o rețea de socializare, Litvinenco, menționeaza ca decizia CEC pune bazele fraudarii alegerilor, transmite Știri.md. "Cel mai grav lucru pe care l-a facut azi Maxim Lebedinschi alaturi de ceilalți 4 ”eroi” dodoniști nu este ca au sfidat legea. Și nici macar ca și-au batut joc in cel mai perfid mod posibil de conaționalii noștri din diaspora; probabil, din cei 5, mai toți au rude… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

