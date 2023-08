Sergiu, iubitul fetei ucise în Mangalia de prietena sa, ar fi fost motivul crimei Potrivit detaliilor din ancheta morții Alinei, fata de 18 ani ucisa intr-un mod violent, de prietena și colega sa, in Mangalia, motivul scandalului dintre cele doua tinere ar fi fost iubitul victimei. Sergiu, iubitul Alinei, a povestit, la Antena 3 CNN, ca a fost contactat de Loredana chiar in noaptea crimei. Aceasta a luat legatura cu el de pe telefonul victimei, s-a dat drept Alina și i-a spus ca vrea sa se desparta pentru ca l-a inșelat. Același lucru este susținut și de fratele Alinei, care spune ca ultimele mesaje de pe telefonul surorii sale, schimbate cu Sergiu, au fost de fapt scrise de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

