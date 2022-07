Universitatea Craiova a anuntat, vineri, ca a obtinut serviciile fotbalistului Sergiu Hanca. Acesta a semnat un contract valabil 3 ani, cu gruparea olteana. “Sergiu a evoluat in ultimii 3 ani la KS Cracovia și a devenit unul dintre cei mai importanți jucatori ai polonezilor, bifand 115 partide, unde a inscris 19 goluri și a oferit 20 de pase decisive. A fost de mai multe ori capitanul echipei. Și-a trecut in palmares Cupa Poloniei și Supercupa Poloniei. In Romania, Sergiu Hanca a caștigat Supercupa Romaniei cu ASA Targu Mureș, dar și Cupa Ligii cu Dinamo București. Internațional al Romaniei, jucatorul…