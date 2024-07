Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 25 de ani (8 martie 1999), Robert evolueaza pe postul de atacant. Acesta a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu echipa violeta. In sezonul trecut a bifat 26 de partide și 8 goluri pentru echipa situata sub Turnul Chindiei. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Dinamo, FC Brașov,…

- Incepand de astazi, Robert Moldoveanu este noul jucator al Argeșului. In varsta de 25 de ani (8 martie 1999), Robert evolueaza pe postul de atacant. Acesta a semnat un contract valabil pe 2 sezoane cu FC Argeș. In sezonul trecut a bifat 26 de partide și 5 goluri pentru echipa situata sub Turnul Chindiei.…

- Viorel Moldovan (51 de ani), fostul atacant important al naționalei, a semnat luni cu Rapid și este noul președinte al clubului. El are un salariu demn de un jucator de play-off in Superliga! Viorel Moldovan a revenit activ in fotbal la 3 ani dupa ce parasea Petrolul, unde a fost antrenor. A decis sa…

- Echipa sezonului din Champions League a fost anunțata pe canalele de comunicare ale competiției. Vinicius Junior (23 de ani) a fost desemnat cel mai bun jucator din competiție, iar Jude Bellingham (20 de ani) a fost ales cel mai bun tanar jucator al turneului. Marile surprize din cel mai bun „11” al…

- Presedintele Consiliului National al PSD, sociologul Vasile Dincu, a afirmat, sambata, ca Romania trebuie sa aleaga la prezidentialele din acest an un candidat care sa reprezinte media dintre un presedinte jucator, asa cum a fost Traian Basescu si un presedinte regulamentar, asa cum a fost Klaus Iohannis.

- Cu Superliga ajunsa aproape de final, Basarab Panduru a dezvaluit cine l-a impresionat. Fostul internațional a laudat un antrenor și un jucator din Superliga. Tehnicianul care i-a luat ochii lui Panduru a fost Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, iar fotbalistul care l-a impresionat a fost extrema nigeriana…

- S-a aflat primul jucator care va pleca de la Dinamo, la finalul sezonului. Este vorba despre Ricardo Grigore, al carui contract cu formatia din Stefan cel Mare va expira la finalul acestei stagiuni. Ricardo Grigore a revenit la Dinamo in vara, acesta fiind crescut in academia „cainilor”. Pe parcursul…