Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a marcat un gol pentru formatia KS Cracovia, care a invins-o pe Jagiellonia Bialystok cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Poloniei. Gazdele au deschis scorul prin olandezul Pelle van Amersfoort (45 - penalty), Hanca…

- Fotbalistul echipei Cracovia, Sergiu Hanca, a inscris un gol in meciul castigat, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Jagiellonia, in etapa a cincea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro. Hanca a marcat in minutul 62. Celalalt gol al gazdelor a fost inscris…

- Sergiu Hanca, fotbalistul echipei Cracovia, a înscris un gol în meciul câstigat, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fata formatiei Jagiellonia, în etapa a cincea a campionatului Poloniei.Hanca a marcat în minutul 62. Celalalt gol al…

- Simona Halep, mesaj pentru campionul David Popovici. Jucatoarea din Constanța a plecat joi spre Canada, unde va participa la turneul de la Montreal. Halep revine in circuitul WTA dupa aproape 3 luni de pauza cauzata de accidentarea suferita la gamba. Inainte de plecare, ea a vorbit despre noua senzație…

- Un numar de 67 de echipaje din țara, dar și din strainatate și-au anunțat prezența pe probele speciale de macadam de la Sibiu, de la finalul acestei saptamani. Startul festiv este programat pentru joi seara, ...

- Incepand de duminica, 20 iunie a.c., in toate diecezele din Polonia este revocata dispensa de participare la Sfanta Liturghie duminicala și din zilele de sarbatoare. Revocarea dispensei a fost stabilita in unanimitate de membrii Conferinței Episcopale din Polonia, in cadrul celei de-a 389-a Adunari…

- Oana Radu a reușit sa ajunga la un fizic de invidiat datorat unei diete simple bazate pe cinci reguli importante. Recent, artista a facut public secretul care a ajutat-o sa ajunga la aceasta forma de invidiat, chiar cea mai buna pe care a avut-o pana acum. Vedeta a impartașit cu... The post Oana Radu…

- Lidia Maksymowicz, o femeie de 81 de ani nascuta in Belarus, si-a suflecat maneca pentru a-i arata Papei numarul cu care nazistii ii marcau pe detinutii internati in lagarele de concentrare. Inainte de a o imbrațisa, Suveranul Pontif a sarutat numarul tatuat, impresionand mulțimea prezenta. (foto: Vatican…