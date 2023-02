Stiri pe aceeasi tema

- Sabrina Preda, corespondent Antena 3 CNN trimis special la Varsovia, a transmis in direct momentul in care presedintele american Joe Biden a fost primit cu onoruri la Palatul Prezidential de presedintele polonez Andrzej Duda.

- Este o zi de importanta istorica. Presedintele american, Joe Biden, se afla in Polonia, la Varsovia, de unde va sustine, astazi, un discurs legat de razboiul din Ucraina. Discursul vine la aproape un an de la invazia Rusiei si este programat in jurul orei

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca Joe Biden a ajuns la Kiev abia „dupa ce a primit anterior garanții de securitate”. „Biden a promis o mulțime de arme și a jurat credința regimului neo-nazist pana in mormant. Și, desigur, au existat vraji reciproce…

- Joe Biden a sosit, luni, la Kiev, primele imagini cu vizita sa in capitala ucraineana aparand in spațiul public undeva in jurul orei pranzului, mai intai pe Twitter și Telegram.Liderul de la Casa Albas-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski intr-o vizita-surpriza efectuata cu doar 4 zile inainte…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Livrarile occidentale de armament modern și performant in Ucraina creeaza nervozitate in Rusia. Vladimir Putin simte ca urmarile conflictului pe care l-a inceput in țara vecina pot avea repercursiuni pe teritoriul sau așa ca sporește masurile de securitate, mai ales in

- Presedintele Emmanuel Macron a deplans, miercuri, la Washington, masurile economice "super agresive" ale omologului Joe Biden pentru a stimula industria americana, in prima zi a unei vizite de stat care se vrea o celebrare a prieteniei dintre Franta si Statele Unite, transmite AFP.